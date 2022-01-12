الخميس 9 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 13 يناير 2022 |
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من السحر إلى الطبل، إبنة الساحر “ميكي” تُرقّص المجتمع على واحدة ونصّ

منذ ساعتين
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بعض الأشخاص في الحياة لا يختارون مهنتهم بل المهنة هي التي تختارهم… الطبل المذكّر في اللغة لطالما كان مذكراً في العزف. تعوّدنا على كلمة طبّال لكننا لم نسمع من قبل ب “طبّالة”… كريستينا، سيدة لبنانيّة ضربت بعصا الطبل وكان صوت طبلها أعلى من أصوات الذكوريّة… على رأس الدبكة تاء مربوطة.

كريستينا جمعت بين أعمال الخفّة و الطبل، وفي الحالتين سحر الإبداع

كريستينا فتحت الباب لنساءٍ أخريات لخوض المجال، وتبقى هي الأصليّة.

لكل سيّدة وآنسة تريد أن تخوض مجالا يعتبر ذكورياً، تعلّمي من كريستينا كيف حملت الطبل وأرقصت المجتمع الذكوري على واحدة ونصّ.

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