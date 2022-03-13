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من بلطجي الى حليف.. باسيل يتحالف مع حركة أمل "عالقطعة"

13 - مارس - 2022
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اقترب موعد الانتخابات ومعه تبدلت المواقف. الاخصام اصبحوا حلفاء، والحلفاء أصبحوا أخصام، أما من يتصدر المشهد الانتخابي فهو التوجه الى تحالف على القطعة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل

وهذان الطرفان يملكان سجلًّا اسودَ بحق بعضهما. فمن منا لا يتذكر وصف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لرئيس المجلس النيابي نبيه بري بالبلطجي؟ ومن ينسى عرقلة بري للكثير من طروحات باسيل داخل المجلس النيابي؟ وغيرها من المناكافات السياسية بين وزارتي المال والطاقة.

لكن كل هذه المعارك الطاحنة ذابت امام المصالح الانتخابية.

اما أصوات حركة امل التي كانت تصب في صندوق الاشتراكي فلمن سيتم تجييرها بعد اعلان الرئيس نبيه بري ان حركة امل لن تعطي صوتا واحدا لاي لائحة توجد فيها القوات اللبنانية بعد احداث الطيونة وبعد مواقف رئيسها سمير جعجع من الثنائي الشيعي.

اذا من الواضح انه كلما اقتربنا من موعد الاستحقاق الرئاسي.

كلما تقرب التيار الوطني الحر من أخصامه في الخط السياسي نفسه من أجل حجز الكرسي الرئاسي باسم رئيسه جبران باسيل.

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