من جدَّ وَجَدَ… ولو بعد الثمانين!

في ظاهرة فريدة من نوعها، شهدت جامعة تكساس الاميركية في وقت سابق من هذا الشهر، على تخرّج جدٍّ في الثامنة والثمانين من عمره، وحفيدته ابنة الثالثة والعشرين، في اليوم نفسه، ولكن باختصاصين مختلفين.

وفي التفاصيل، ان الجد، وهو زوج وأب لخمسة أطفال وموظف في احد المصارف، سبق وتسجل للمرة الاولى في الجامعة قبل سبعة عقود، ولكنّ ظروفًا خاصة منعته من استكمال تعليمه، فلم ينل شهادته الا في العام ٢٠٢٢ بتشجيع من حفيدته التي دعمته وساندته في رحلة تحصيله الشهادة الجامعية. وبعد سنوات من المثابرة، حصلت الفتاة على درجة البكالوريوس في الاتصالات، فيما حاز جدّها على شهادة في الاقتصاد.