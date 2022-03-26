من حصد جوائز "الموركس دور" لعام ٢٠٢٢؟ وزفاف شام الذهبي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر حفل زفاف إبنة الفنانة أصالة نصري شام الذهبي، مواقع التواصل الاجتماعي ليل مبارح حيث انتشرت صور ومقاطع فيديو عبر مختلف المنصات وذلك بحضور عدد من الفنانين والمشاهير.

ومن بينهم اليسا، تامر حسني رامي صبري والمذيعة المصرية رضوى الشربيني، وغيرهم.

كما أطلت العروس بفستان أبيض من الستان والدانتيل، من تصميم مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران لتخطف الأنظار بالزفاف الذي أقيم في القاهرة في منطقة الأهرامات.



أقيم حفل توزيع جوائز “موريكس دور” 2022 في دبي بحضور عدد كبير من النجوم العرب، وعلى رأسهم أحلام ونادين نجيم وبلقيس، ماغي بو غصن ،رحمة رياض وحبيب غلوم وغيرهم.

وتلقت الفنانة أحلام جائزة النجمة الغنائية الخليجية العربية للعام، وصاحبة أفضل ألبوم غنائي للعام.

كما حصلت النجمة نادين نجيم على جائزة الممثلة العربية للعام عن مسلسلها “صالون زهرة”، أما بلقيس حصدت جائزة النجمة الغنائية الخليجية للعام وتميّزها عن أدائها بكل اللغات واللهجات العربية.

لتنال الفنانة رحمة رياض على جائزة الأغنية الخليجية للعام عن أغنيتها “الكوكب”، وحصلت أغنية “البنت القوية” للفنان وائل كفوري على جائزة أغنية العام العربية.

كما ذهبت جائزة الممثل الخليجي للعام للفنان يعقوب الفرحان عن مسلسل “رشاش”، وجائزة الممثلة الخليجية للعام للفنانة هدى حسين عن دورها في مسلسلي “الناجية الوحيدة” و”كف ودفوف”، وحصل عدد من النجوم على جوائز تكريمية خاصة في الحفل ومنهم الفنانة يارا وأسما لمنور وحبيب غلوم ومحمود نصر وغادة عبد الرازق وريدوان وغيرهم. في حين حصل الفنان حسين الجسمي على جائزة أفضل مطرب في العام، ووجه رسالة مصورة بعد تسلمه الجائزة بسبب غيابه عن حفل توزيع الجوائز، وكذلك فعل نفس الأمر الفنان تيم حسن، ووجه رسالة مصورة بعد فوزه بجائزة الممثل العربي للعام عن مسلسله “الهيبة”.

أحيا النجمان عمرو دياب ومحمد حماقي، مساء الخميس الفائت، حفل ختام فعاليات “موسم الرياض”، الذي أقيم على خشبة مسرح أبو بكر سالم بمنطقة البوليفارد، وشهد حضوراً جماهيرياً كبيرا إذ تُعَد المرة الأولى التي يجتمع فيها الثنائي في حفل واحد.

وقدّم النجمان مجموعة متميزة من أبرز أغانيهما، وسط تفاعل وهتافات الحضور، الذي أقدم على شراء تذاكر الحفل فور طرحها مباشرةً.

تصدرت إطلالة النجمة هيفاء وهبي التراند عبر السوشال ميديا بعد فوزها بلقب أيقونة الموضة للعام الجاري 2022، وذلك على خلفية فعاليات مهرجان EMI Gala، في دورته الثانية، في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وأطلت هيفاء بإطلالة باللون الأبيض الكريمي من تصميم مايكل شمعون، وفي لحظة استلامها الجائزة وصفت شعورها بأنه “حلو”، خاصة أن الحفل يقام ببلد تحبه كثيراً وهو الإمارات وأهدت الجائزة لكل امرأة مستقلة طالبة من الجميع أن يحبوا أنفسهم”.

فاجأت الفنانة هند صبري بتحضير جزء ثاني من مسلسل “البحث عن علا” الذي عرض مؤخرا، عبر منصة نتفليكس محققا نجاحا جماهيريا كبيرا.

ونشرت هند فيديو عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: “طبعا هنكمل، علا قصتها لسه مخلصتش، ومش هي اللي علمتنا إن نهاية قصة هي بداية لقصة جديدة؟ يبقى عشان علا تاخد فرصتها التانية، لازم يبقى في موسم تاني من (البحث عن علا)”.

المسلسل من بطولة سوسن بدر، وهاني عادل، ومحمود الليثي، وندى موسى، وهو من تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، وإخراج هادي الباجوري.

أطلقت شركة مولى لي للإنتاج الفني أغنية جديدة بعنوان “مريض نفسي” لفرقة “سيناريو، وهي من غناء أحمد سليم ومحمد عمري الأغنية بتتناول موضوع جديد وفريد من نوعه وهي من كلمات علي المولى، ألحان غسان أبو حلتم ومن توزيع إيليا نستا وغسان أبو حلتم أما الكليب فمن إخراج مجد زغبي، والإدارة الفنية لسارة المولى.