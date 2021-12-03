من سيستفيد من البطاقة التمويلية؟

في غضون ٢٤ ساعة، بعد اعلان انطلاق برنامجي “امان” والبطاقة التمويلية من السرايا الحكومية، ٣١ الف لبناني تسجلوا للحصول على مساعدات.

فاكثر من ٧٠ في المئة من اللبنانيين اصبح تحت خط الفقر.

بعد اقتحام مجموعة من الثوار مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية مطالبين بمساعدات وحلول للشعب الجوعان،

اسرع وزير الشؤون الاجتماعية ولتهدئة الشارع باطلاق منصة IMpact لتسجيل العائلات من دون تمويل مضمون، فقط لتخدير الشارع، وجاء الاعلان من قلب السرايا الحكومية وبرعاية نجيب ميقاتي.

اولا يجب عدم الخلط بين مشروع بطاقة “امان” والبطاقة التمويلية، فالاولى موجهة للعائلات الاشد فقرا والثانية للبنانيين كافة ما عدا العائلات الميسورة والمستفيدين من بطاقة “امان”.

بطاقة “امان” التي من المفروض ان تباشر الوزارة بالدفع عبرها في اذار ٢٠٢٢

المستفيد: ١٥٠ الف عائلة، و ٨٧ الف طفل في المدارس الخاصة.

بطاقة ” امان”

المبلغ : ٢٠$ لكل فرد من العائلات الفقيرة و ٢٥$ كمبلغ ثابت للعائلة

بطاقة “امان”

-ملء الاستمارة عبر منصة impact

-تقييم الاستمارة

-زيارة الاسر المؤهلة

-مرحلة الدفع عبر مراكز التحويل

المرحلة الثانية: البطاقة التمويلية

لكافة اللبنانيين ما عدا العائلات الميسورة والمستفيدة من برنامج “امان”

ايها المواطن! هذه هي المراحل والمعلومات للاستفادة من برنامج المساعدات، انت عليك ان تتسجل وتنتظر تمويل البنك الدولي… على امل ان لا يطبق المثل الشعبي “على الوعد يا كمون”.