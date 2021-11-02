من فاجعة موت والدتها، حوّلت البكاء إلى فرح... حكاية لارا "إبنة العزّ" "أم الفقراء"

من الموت تبدأ الحكاية بدل أن تنتهي. حكاية لارا الإبنة التي عاشت في عزٍّ ماديّ قرّبها أكثر إلى الفقراء. تركت القصر وإلتحقت ببيوت المحتاجين. بعد وفاة والدتها، قررت أن تجعل من ذكراها دارةً للحياة بدلاً من قبرٍ الموت. ومن هنا تبدأ حكاية لارا إبنة بيروت، في طرابلس.

المبادرة الفرديّة، لا تؤمّن الطعام والدواء واللوازم المدرسيّة والحياتيّة فحسب، بل الأهم أنها تؤّمن الأمان المفقود في هذه الدنيا.

في الماضي أتت المجاعة إلى لبنان وكان هناك من يُطعم الناس. واليوم هناك ايضاً من يُطعم الناس. لا لن نجوع طالما أننا نأكل من نفس الصحن. ويبقى المهم أن لا “نخبّص برات الصحن”.