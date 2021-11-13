من هم المرشحون لنقابة المحامين؟

تسعة مرشحون يتحضرون لخوض معركة انتخابات نقابة المحامين في بيروت في ٢١ تشرين الثاني..

انها الانتخابات الاولى بعد هدوء ثورة ١٧ تشرين في الشارع والجميع يسأل هل ستكون نتيجة هذا الانتخابات شبيهة بانتخابات نقابة المهندسين التي جردت الاحزاب من مقاعدها؟

الاحزاب لم تعلن تأييدها العلني لاي مرشح وهي تراقب عن بعد وتتعاطى بحذر مع هذا الاستحقاق، ويهمها ان لا يخسر المرشح المؤيد لها بسبب دعمها العلني له وهي تعلن فقط مرشحيها لمجلس النقابة؟

من هم المرشحون الاوفر حظا؟

الصورة التي تبلورت لغاية الان تظهر ان التيار الوطني الحر يدعم المرشح فادي بركات لمنصب نقيب ومروان جبر وشادي راشد للمجلس

القوات اللبنانية تدعم عبده لحود كنقيب ومايا الزغريني للمجلس

حركة امل تدعم شوفي شريم وحزب الله فاروق حمود

اما انتفاضة ١٧ ت فهي تدعم: سعيد علامة وحسين صالح

اما على المستوى مركز نقيب، المرشحان ناضر كسبار والكسندر نجار يملكان علاقات جيدة مع جميع المحامين، ولكن الاول شبه مدعوم من الرئيس نبيه بري والثاني حزب الكتائب.