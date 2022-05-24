من يحمي التيار من التيار؟!

“صفر كهرباء وعتمة شاملة” كانا نتيجة كر وفر لمدة ثمانية أشهر بين فريقي وزارة الطاقة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قرر في اطلالته الوداعية وقبل الدخول في عصر تصريف الأعمال أن يكشف العرقلة الوزارية لفريق العهد لعروض جديدة لإنتاج الكهرباء عبر اتهامهم بسحب دفتر شروط تلزيم معملين على الغاز بأسعار مقبولة، تعهدت شركتا سيمنس وجنرال الكتريك ببنائهما.

وعلى الرغم من أهمية الموقف للرئيس ميقاتي، إلا أن السؤال الأساس ما هي الجدوى من إعلان هذه الفضيحة المتمادية بعد حصولها؟ وأليست مصلحة الشعب اللبناني كانت تقضي بضرب يده على الطاولة لمنع هذه العرقلة أولاً وكشفها أمام الرأي العام اللبناني علها كانت تمنع الدخول في نفق العتمة؟!

حجة فياض كانت أن العرضين بحاجة لمزيد من الدراسة، إلا أن الحقيقة إنو ” هني ” أي من يتحكم بفياض وقراراته قرروا سحب الملف عن جدول مجلس الوزراء لغايات كيدية ورفضا لتسجيل إنجاز كهرباء 24\24 في حكومة لا يتواجدون فيها. فمن يحاسب المسؤول عن هذه الجريمة؟ ومن يحمي التيار من فساد وكيديات التيار؟!

الأنظار تتجه اليوم، نحو حكومة جديدة تحمل وجوها واعدة وأياد أمينة على الطاقة فتنجح بإضاءة شمعة أمل في قلوب اللبنانيين وإنارة منازلهم!