مها أبو عوف في ذمة الله و "الغزالة رايقة" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

توفيت الممثلة المصرية مها ابو عوف عن عمر ناهز الـ65 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

ولدت مها في نوفمبر 1956 وتخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قبل أن تنضم مع أخواتها منى وميرفت ومنال لفرقة (فور إم) التي شكلها شقيقهن عزت أبو عوف نهاية السبعينات.

وبالتوازي مع انطلاقها بفيلم (لا تظلموا النساء) أكملت بأعمال عديدة متل(أنا لا أكذب ولكني أتجمل) و (ممنوع للطلبة) و (الخط الساخن) و (في الصيف الحب جنون) و (أحلى الأوقات) و (أمير البحار) و (الرجل الآخر) و (ساحرة الجنوب) و غيرها من الأعمال.

كما تزوجت لفترة قصيرة من الفنان عمر خورشيد، قبل وفاته عام 1981، ثم تزوجت بعد ذلك وأنجبت ابنها الوحيد شريف.

فتحت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى النار مجددا على طليقها الفنان المصري مصطفى فهمي و اتهمته بالـ”البخل”، وقالت في أول ظهورٍ إعلامي لها بعد أزمة طلاقها “ذهبت لحضور مناسبة عائلية وعدت لأشهد الكابوس” وتحدثت فاتن في برنامج “كلام الناس” عن طبيعة الخلافات بينها وبين طليقها قائلة: “كان هناك مشاكل حياتية يومية بيننا، تختص بمطالبتي له بتنفيذ الوعود التي قطعها لي منذ بداية خطوبتنا وهي الإحساس بالأمان، والأمومة”.

واتهمته بـ “البخل” قائلة: “الله منعم عليه كتير بس هو ماسك”، وزعمت أنها طلبت منه زيادة في مصروفها، فرد بحسب قولها: “هو إنتِ حتحوشي من ورايا…”

واعتبرت أيضًا أن أحد دوافع طليقها وراء منعها من العمل هو “الغيرة أو التملك؛ كان يقول لي إنت كلك ملكي…”، وحينما سمح لها بالمشاركة في مسلسه “حرير مخملي” كان ذلك بعد سنوات من “الزن” على حد قولها.

تعرضت المطربة التونسية، لطيفة، لموقف صعب خلال إحياء حفل اليوم الوطني التونسي بمعرض إكسبو دبي 2020 في الإمارات.

فقبل ساعات من بدء الحفل أظهرت نتائج الفحص الإلزامي للكشف عن فيروس كورونا إصابة قائد الفرقة الموسيقية الخاص بلطيفة وبعض الموسيقيين بالفيروس.

لتضطر المطربة التونسية لإحياء الحفل بمفردها دون فرقة موسيقية.

وقدمت لطيفة أغانيها بطريقة “بلاي باك” وحاولت من وقت لآخر ترديد بعض المقاطع بالمشاركة مع الجمهور.

تجاوز عدد مشاهدات الأغنية المصرية “الغزالة رايقة” الـ15 مليون مشاهدة، على موقع يوتيوب، بعد أسبوعين من تاريخ إصدارها فقط.

والأغنية التي كان الغرض من خلالها الترويج لفيلم “من أجل زيكو” الذي انطلقت عروضه، الأربعاء، في دور السينما المصرية؛ مضت إلى مسافةٍ قد تكون أبعد مما خطط لها صنّاعها، وأشعلت الشارع العربي، رقصا وغناء، بحسب ما يبدو من التفاعل الكبير معها، والذي لا يزال مستمرًا منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي.

وربما ما ساهم في زيادة الترويج لـ “الغزالة رايقة”، قيام عددٍ من الفنّانين المصريين، بإصدار فيديوهات يرقصون فيها على أنغامها عبر حساباتهم على مواقع التواصل، وهناك من أدّاها بلغة الإشارة أيضًا. و”الغزالة رايقة”؛ من كلمات منه القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وغناء الفنان كريم محمود عبد العزيز، والطفل محمد أسامة، الذي ظهر لأول مرّة قبل أشهر في إحدى مقاطع الفيديو الرائجة للساحر كريس المصري.

وزادت شهرة محمد بعد أدائه الصوتي للأغنية، في حين يظهر الطفل يوسف أحمد في كليب الأغنية بوصفه بطلًا لفيلم “من أجل زيكو” الذي تدور حوله حكاية الفيلم، والذي بات يحظى بشهرة متزايدة أيضًا بعد انتشار الكليب.