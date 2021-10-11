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مهرجان طرابلس للافلام.. شمعة في ظلام المدينة

11 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2021 8:16 مساءً
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رغم العتمة التي تسيطر على لبنان، بصيص نور يخرج من عاصمة النور والثقافة طرابلس من خلال “مهرجان طرابلس للافلام” في دورته السابعة…

افلام في بيت الفن في طرابلس ل 17 مخرج لبنانيين وغير لبنانيين، تم إختيار افلامهم من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من اصحاب الاختصاص بحسب مؤسس ومدير المهرجان الياس خلاط

العرض الاول كان لفيلم “حظر التجول” للمخرج امير رمسيس والعرض الاخير للفيلم اللبناني “امي” للمخرج وسام جعجع

في سجل الفيلم القصير “امي” 7 جوائز عالمية واكثر من 20 مشاركة عالمية، حل ضيفا متأخرا على لبنان بسبب “كورونا” وهذا العرض الثاني له بعد “مهرجان البترون”

القصة منبثقة من تجربة شخصية وهو رحيل والدة المخرج في عمر 4 سنوات، ويسرد العلاقة الالهية والدينية عند فقدان اعز الناس وعند الألم.

البيئة مسيحية والمضمون يتعلق بايمان المسيحي، فكيف تفاعل الجمهور العالمي والعربي معه؟

الفيلم فيه غضب من ارادة الله كما تبشر مختلف الاديان ويحمل مشاهد عنيفة مثل تحطيم مجسم السيدة العذراء فلم يتعرض للنقد؟

جميلة انت يا طرابلس.. بمهرجانتك وصمودك وتحديك للظلم والفقر !

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