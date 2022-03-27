موائد رمضان هذه السنة: لمن إستطاع إليها سبيلا…

اصنافٌ كثيرة ستغيب عن موائد اللبنانيين في شهر رمضان المبارك هذه السنة. فالأزمة الإقتصادية الخانقة وإرتفاع سعر صرف ​الدولار​ مقابل الليرة​ اللبنانية، إلى جانب جشع عصابات التجار وسعيهم الى جني الأرباح الخيالية، تُرْخي بثقلها على الشهر الفضيل، حيث سيقف رب العائلة حائراً بين جنون الأسعار، وتحضير وجبة الإفطار. فعلى غير عادتها لن تستطيع السيدة اللبنانية أن تزين سفرتها هذا العام يومياً بطبق الفتوش المحضر في المنزل والذي بات يكلف حوالي 200 ألف ليرة.

أما اللحمة التي يحتاجها كل طبق رئيسي فلم تزر منازل كثيرة منذ أشهر، هذا ووصلت إلى مراتب الكماليات التي يحسب لها الفقير ألف حساب قبل أن يشتريها بعدما تجاوز سعر الكيلو منها الـ200 ألف ليرة.

وإذا كانت أسعار الخضار والمواد الغذائية قد ارتفعت بشكل كبير، فإن أسعار الحلويات الرمضانية باتت خيالية.

أمام هذا الواقع يقف اللبنانيون حائرين بين عادات وتقاليد تزين موائد شهر رمضان المبارك وأزمة خانقة حرمتهم روح الشهر الفضيل.

الأسعار هذا العام تفوق الخيال والمسؤليين مش فاضيين أما الشهر الفضيل فبات ضيفا ثقيلا… هذا واقع الحال وعيش إذا فيك يا فقير.