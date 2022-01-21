موازنة 2022 تعتمد سعر صرف متحرّكًا بين 15 و20 ألف ليرة

من المتوقع ان يناقش مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين مشروع موازنة العام 2022، الذي خلص الى تحديد قيمة الايرادات عند حوالي 39 الف مليار ليرة والنفقات عند 49 الف مليار ليرة، علما ان المشروع أجاز للحكومة او وزير المال بتفويض منها، تحديد سعر التحويل للعملات الاجنبية الى الليرة اللبنانية من اجل استيفاء الضرائب والرسوم، في حين كشف مصدر رسمي لرويترز أن مشروع الموازنة يطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية.

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اعلن وزير الطاقة وليد فياض بعد اجتماع في السراي خصص للبحث بمشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، انه تم اعتماد مسارات متوازية للنهوض بقطاع الكهرباء أهمها:

زيادة ساعات التغذية بأسرع وقت ممكن، تخفيض الهدر من خلال اعتماد خطة بالتعاون مع كهرباء لبنان وموزعي الخدمات ومؤازرة القوى الامنية والقضاء لمتابعة المخالفين.

وقال ان مؤسسة كهرباء لبنان ستزود المواطنين بالطاقة بكلفة ارخص، حيث ستتوفر لنحو 75 بالمئة من المشتركين بكلفة اقل من 14 سنت للكيلواط ساعة، كما ستكون الكلفة المتوقعة للمنزل اقل بـ60% من كلفة المولدات الخاصة.

وعن التوقيع على عقد استجرار الطاقة مع الجانب الأردني وإمكان زيادة ساعات التغذية، اوضح فياض ان البحثَ جار مع البنك الدولي بموضوع التمويل، ومن المفترض ان يبدأ تأمين الكهرباء الأردنية والغاز المصري في الشهرين المقبلين قبل بداية الربيع.