موسم الأعياد يشكّل فرصة للسياحة.. فما هو واقع المطاعم في لبنان؟

تزامنا وموسِم الأعياد المباركة التي تطرق بابَ اللبنانيين، بدأت مظاهر الحياة تعود تدريجياً إلى عدد من المناطق حيث أماكن السهر والمطاعم تعجّ بروّادها، في ظاهرة لا تعكِسُ حقيقةَ الأرقام الاقتصادية “المُخيفة”، وفي بلد حذّر البنك الدولي من أنه غارقٌ في انهيارٍ اقتصادي قد يضعُهُ ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غيابٍ لأي أفقِ حلٍ يخرجهُ من واقع متردٍ يفاقمُهُ شللٌ سياسي.

وفي حديث لــ”ـصوت بيروت انترناشونال” أكدّ نقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، أن السياحة بحاجة الى الاستقرار الامني والسياسي كي يحيى هذا القطاع الحيوي من جديد، مؤكدا أنّ عودة السفيرين الكويتي والسعودي إلى بيروت مهمة جداً وإشارة ايجابية لانتعاش اقتصاد لبنان تدريجيا.

واذ توقع ان يكونَ موسمُ الصيف من خلال الحجوزات والمؤشرات المتوفّرة ايجابيّاً للسياحة في لبنان، تمنى الرامي ان ينعم بلدنا باستقرار سياسي بعد الانتخابات ينعكس ايجاباً على السياحة، كما تمنّى أنّ يضفي فصل الصيف جُرعةَ اوكسجين للسياحة في بيروت.

وتوقّت الرامي أنّ يكونَ مدخول القطاع السياحي بين مليار ونصف ومليارين اذا لم تحصل اي مفاجأة امنية او اي عامل معاكس للتوقعات.