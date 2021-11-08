موفد الجامعة العربية يغادر كما وصل وزيارة وزير خارجية قطر في منتصف الشهر

على خط الازمة اللبنانية السعودية دخلت جامعة الدول العربية. بحسب المعلومات لم يحمل الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي مبادرة وهو لم يأت بوساطة لحل الازمة، فيما كشفت مصادر اطلعت على لقاءاته في بيروت أنه يقوم بمسعى يشترط فيه أن تحصل استقالة قرداحي وهو ألمح الى أن هذه الاستقالة يمكن أن تكون المفتاح لامكانية البحث بعودة العلاقة بين لبنان والسعودية. استمع موفد الجامعة العربية في المقرات الرئاسية الثلاثة الى شروحات حول صعوبة حصول الاستقالة واستحالة الاقالة لعدم توفر ثلثي أعضاء مجلس الوزراء وهو النصاب الذي يحتاجه قرار الاقالة هذا اذا عقدت جلسة لمجلس الوزراء. شدد الرؤساء الثلاثة على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج، وحاولوا مجددا فصل موقف الدولة ومؤسساتها عن مواقف قرداحي بالاشارة الى الافراد، وعن حزب الله بالاشارة الى الجماعات خارج موقع المسؤولية كما ذكر بيان القصر الجمهوري، الذي اشترط ايضا مصارحة تأخذ بعين الاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على مأسسة العلاقات.

زكي الذي بدأ زيارته على اساس أن استقالة قرداحي هي المدخل للحل انتهى بالقول إن المسألة ليست بسيطة وهي أبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن، بل هو موقف متكامل من الوضع وهذا ما دانته السعودية، ملمحًا من الخارجية الى أن الموقف اللبناني من اليمن خرج عن القرارات العربية. قد تكون النتيجة الايجابية الوحيدة من زيارة السفير حسام زكي الرسالة التطمينية والضمانات التي حملها من وزير خارجية المملكة بأن اللبنانيين في السعودية لن يرحّلوا ولن يتم المس بمصالحهم.

مصادر دبلوماسية كشفت أن زيارة الامين العام لمساعد جامعة الدول العربية أتت بدلا عن اجتماع استثنائي للجامعة العربية كانت طالبت السعودية بعقده مع امكانية أن يطرح خلاله قرار بتجميد عضوية لبنان في جامعة الدول العربية كما حصل مع سوريا، على أمل أن تكون زيارة زكي قد ساهمت في استبعاد هذا الطرح نهائيا، هذا وكشفت مصادر دبلوماسية أن زيارة وزير خارجية قطر الى لبنان لن تحصل قبل 16 الجاري وفي ذلك دلالة على أن لا حل للأزمة حتى الآن اللهم إن لم نكن في سباق مع اجراءات قاسية يتردد أن دول الخليج قد تتخذها بحق لبنان وليس اللبنانيين في دول الخليج وقطر وسلطنة عمان قد لا تلتزمان بهذه الاجراءات.