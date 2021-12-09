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مياه بيروت اغرقت الطرقات… ولكنها ما زالت عطشانة

9 - ديسمبر - 2021
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في الوقت الذي تعاني فيه العاصمة بيروت وأهاليها من العطش نتيجة السياسات المائية الخاطئة المتبعة على مدى سنوات من الهدر والفساد ما يجبرهم على شراء المياه “وشحدها شحادة” إستفاق أهالي شارع محمد الحوت في منطقة رأس نبع الساعة 3 ونصف صباحاً على صوت إنفجار قسطل المياه الأساسي في المنطقة نتج عنه انخساف كبير في الطريق العام كما وصلت المياه إلى المواقف السفلية لأحد المباني و غمرت عدداً من السيارات المركونة.

هذه الحادثة ليست إلا نتيجة لواقع البنى التحتية في لبنان التي بلغت حد الإنهيار، في ظل غياب وزارة الأشغال التي إعتبرت أنها تقوم بعملها “بالتي هي أحسن” بسبب الازمة الاقتصادية الحالية و عدم قدرتها على تنفيذ مشاريع الصيانة ودفع كلفتها.

واقع البنى التحتية في لبنان لا يشبه إلا حكامه الفاسدين، مهترئ، فاسد ومصدي… وبواقع الظروف تصعب الصيانة… أما ما نشهده يومياً من أزمات فلا يبدو سوى البداية.

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