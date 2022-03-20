ميقاتي بين مأزقي القضاء والمصارف فما هي موازين الربح والخسارة؟

أسبوع حافل سياسيًا وقضائيًا شهده لبنان / ختم خزنات البنوك بالشمع الاحمر, توقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة, وتلويح باضراب تحذيري من جمعية المصارف رداً على القرارات القضائية كل هذه التطورات دفعت برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الاسراع في الدعوة لجلسة استثنائية لمجلس وزراء للحؤول دون تفاقم الامور.

الا ان رئيس الجمهورية أصر على متابعة الملف المصرفي حتى النهاية الامر الذي رفضه ميقاتي واعتبره مهدداً للواقع الاقتصادي والمالي، وهو عنصر مهدد للانتخابات النيابية.

هذا التباين في المواقف بين الرئاستين الاولى والثالثة كان واضحًا في جلسة الامس حيث قال عون لميقاتي بحسب المصادر: لدى تكليفك تشكيل الحكومة تعهدت بالتزامات عدة من بينها اقالة حاكم مصرف لبنان وعدم التدخل في عمل القضاء فلا تحاول التنصل منها اليوم بحسب المصادر.

ما يعني ان محاولة ميقاتي لايجاد تسوية لوقف التصعيد القضائي باتجاه المصارف او الحاكم باءت بالفشل وتجلى موقفه حيال مدعي عام التمييز غسان عويدات قائلاً إذا لم يلتزم بما تطلبه الحكومة: “منشيلوا عالبيت”.

ومع انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الاسبوع المقبل حذرت مصادر متابعة للملف انه على المسؤولين اللبنانيين الاخذ بالاعتبار مدى دقة وخطورة المرحلة اذا لم يتم التوصل الى الاتفاق مع صندوق النقد والتي ستكون الفرصة الاخيرة للبنان قبل الانهيار الكامل.

فهل التطورات القضائية-المصرفية ستنسف هذه المفاوضات عن آخرها وتمهد الطريق الى انهيار اقتصادي وَاجتماعي, ومالي ومعيشي غير مسبوق؟