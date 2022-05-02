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ميقاتي والسنيورة يشددان لصوت بيروت إنترناشونال على ضرورة مشاركة اللبنانيين في الإنتخابات

منذ 4 ساعات
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نستهلّ نشرتنا اليوم من احتفالات عيد الفطر المبارك في لبنان، حيث إعتبر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في خطبة العيد أنّ “ما حدث في طرابلس لا يحدث للمرة الأولى، والدولة من خلال عدم حرصها على الأمن المعيشي ساهمت عن قصد أو عن غير قصد بما حلّ بالناس من فقدان وآلام”، لافتاً الى أنّ “الجوع لا يُميّز بين الطوائف والمذاهب والمناطق”.
وشدد دريان على أنّ “الإنتخابات هي الفرصة المتوفرة أمامنا لتحقيق التغيير، ولذلك أحذّر وأنبّه من خطورة الامتناع عن المشاركة في هذا الاستحقاق”.مشيراً الى أنّ “لا أحد من الفاشلين يملك الجرأة على الإعتراف بما اقترفت يداه، بل إنهم يصنّفون أنفسهم ملائكة ليعودوا فحذار من أقوالهم المخادعة والمضلّلة”.
وفي السياق نفسه، أكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد أدائه صلاة العيد من مسجد محمد الأمين على ضرورة المشاركة في العملية الإنتخابية ليوافقه الرئيس فؤاد السنيورة قوله في تلبية دعوة المفتي دريان.

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