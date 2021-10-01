ميقاتي وقرداحي يريدان إعلاماً موجهاً

في زمن تنادي جميع دول العالم والمنظمات الدولية والدساتير بحرية الاعلام وتشدد على اهميتها، يواجه الإعلام اللبناني موجة جديدة من محاولات القمع. فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي طالب الاعلاميين بنشر الإيجابية و الدعاء. اما وزير الاعلام جورج قرداحي فيريد للبنان ان يكون رحبانيا لا يعتدي اعلامه على كرامة السياسيين.

تصريحات و مطالب تنتصر للسياسيين، و تحاول وضع قيود على الاعلام و تحميله مسؤولية الاحباط. فتناسى المسؤولان اهمية مبدأ الصحافة الأساسي و هو مساءلة ومحاسبة الطبقة السياسية خصوصا في بلد مثل لبنان يستشري فيه الفساد و الازمات التي تسبب السياسيون بها.

المصيبة الأكبر انهم يحاولون اقناع اللبنانيين ان كل هذه الضوابط المضافة طبعا لجملة الانجازات التي اتحفنا بها زمن المحور الممانع و توجها بهذا للعهد القوي هي لمساعدتهم على التأقلم مع هذا البلد بصيغته الحالية و لحمايتهم من انفسهم.

الإعلام لن يستجيب لمطالب كهذه فلم و لن يشارك في جرائم ترتكبها سلطة فاسدة بلا توقف يوميا بحق الوطن.