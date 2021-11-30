ميقاتي ينتظر عون على باب الطيّارة لإنقاذ الحكومة... فهل ينجح؟

من كان يعتقد أن تشكيل الحكومة بتوافق بين الأطراف السياسية سيكون حلًا للخروج من الأزمة، تبيّن له أن اعتقاده في غير مكانه… فالحكومة مجمّدة منذ أكثر من شهر، فيما يحاول الرئيس نجيب ميقاتي انقاذ حكومته، قبل أن تتعقد الأمور أكثر من ذلك…

في التفاصيل، حمل ميقاتي طرحًا جديدا إلى عين التينة أمس، فالتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وعرض معه مبادرة جديدة لإستئناف جلسات الحكومة، تقوم المبادرة على طلب مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية للبحث عن مخرج لملف محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المدعى عليهم في قضية تفجير مرفأ بيروت، مقابل دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة فور عودة رئيس الجمهورية من قطر…

فهل ستنجح المبادرة بإعادة الوزراء إلى طاولة الحكومة؟

ميقاتي مصرّ على عودة الحكومة إلى جلساتها، فيما يرتّب أوراقه لخوض الانتخابات النيابية…

الأنظار متجهة نحو بعبدا مع نهاية الأسبوع الحالي، على وقع تحركات شعبية متقطعة في الشارع، وارتفاع مستمر لسعر صرف الدولار…