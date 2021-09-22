مَن سيؤمن دولارات استيراد المحروقات بعد رفع الدعم؟

بعد ان أطلق وزير الشؤون الاجتماعية السابق رمزي المشرفية البطاقة التمويلية وكان من المفترض ان يبدأ التسجيل للحصول عليها في 15 أيلول، أكد الوزير الجديد هكتور حجار أنه منكبٌ على العمل مع اللجنة الوزارية المؤلفة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري المال يوسف الخليل والاقتصاد أمين سلام من أجل إنهاء آلية ومعايير تطبيق قانون البطاقة التمويلية.

كما أعلن أنه سيتم إطلاق المشروع من خلال مؤتمر صحافي بعد توقيع الآلية وبعد الحصول على رأي مجلس شورى الدولة”.

بعد رفع الدعم عن المحروقات، من سيتولّى تأمين الدولارات لاستيرادها؟ هل مصرف لبنان سيستمرّ بفتح الاعتمادات للشركات المستوردة أم ان الاخيرة ستكون مسؤولة عن الاستيراد المباشر وعن تأمين السيولة بالعملة الصعبة؟

للاستفسار اكثر حول هذا الموضوع اجرينا اتصال مع عضو تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس.