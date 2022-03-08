نار البنزين تطال قطاع النقل.. والمواطنون يتوحدون في الطوابير لا في الساحات

ينظم أبو فراس صفوف الركاب تزامنًا مع محاولات قوى المعارضة تنظيم قواها لمواجهة السلطة قطاع النقل يُدار هنا بالمبادرات الفردية

أزمة أسعار المواد النفطية تحرق ما تبقى من سيولة في جيوب المواطنين

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ملأ الفراغ ساحات الاحتجاج بخلاف الجدران الفاصلة بين الحكّام والشعب

اختُصرت الهتافات بالكتابات المعارضة

زمن التحركات مر من هنا

ومرت معه حركات قمعها من الحزب الأقوى وحلفائه بذرائع شتى وأكثرها تضليًلا العمالة

الطوابير عادت إلى البلاد

البنزين وغير البنزين يوحد هذه الحشود

يوحدها فقط أمام المحطات، لا أمام بيوت المسؤولين عن الأزمة،

ولا أمام المقرّات…

ترتفع أرقام العدادات ومعها تزداد أعباء فاتورة المواطن النفطية

السير إلى كارثة محتومة بات المصير الوحيد أمام اللبنانيين

كارثةٌ طريقها ليس معبّدًا حتى الساعة لا بالحلول ولا حتى بالوعود.