نانسي عجرم تتصدر في كليب "١٥٠" وباريس هيلتون في زواج أسطوري

طرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، كليب أغنية “مية وخمسين” والتي سمعناها على طريقة السينجل منذ 3 شهور لتتتخطى الأغنية المليون و النصف مشاهدة بعد أسبوع على طرحها عبر قناه نانسي الرسمية على “يوتيوب”. وتعاونت نانسي في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذى تم تصويره فى لبنان، أما الأغنية من كلمات وألحان نبيل خورى، وتوزيع باسم رزق.

عادت الإعلامية فاتن موسى من لبنان إلى منزلها الزوجي في مصر بعد الطلاق الذي حصل بينها وبين الفنان مصطفى فهمي.

لتنشر فيديوهات عبر انستغرام من منزلها قائلة بأن مصطفى فهمي قام بإزالة كل حاجاتها وثيابها من المنزل.

وعلقت: ” أين متعلقاتي الشخصية؟؟ أين جميع ملابسي الشتوية والصيفية؟ أين شنطي؟؟ أين مجوهراتي؟ أين أكسسوراتي؟ أين اللاب توب الخاص بي؟؟؟ أين أحذيتي الشتوية والصيفية وجزمي؟؟ كل دا خدت معي لبنان ألبسه في خطوبة أختي خلال ١٢ يوم فقط؟؟؟؟

توفي الممثل القدير أحمد خليل عن عمر ناهز 80 عاما، متأثرا بإصابته بكورونا. وكان خليل قد نقل إلى المستشفى مؤخرا بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بالفيروس.

وأصيب خليل بكورونا في الأيام الأخيرة من تصوير مسلسل “إلا أنا حكايتي مع الزمان”.

وولد خليل في 1941، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، الذي عين فيه لاحقا بسلك التدريس. وشارك الفنان الراحل بعشرات المسرحيات والمسلسلات والأفلام المصرية والعربية.

أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليا.

قالت إليسا خلال الحفل: “كنت أسمع عن موسم الرياض من مواقع التواصل الاجتماعي وأتخيل كيف سيكون، وعندما جئت وجدته مليء بالإبهار والتجديد، وأوجه الشكر لهيئة الترفيه والمستشار تركي آل شيخ وسالم الهندي المدير التنفيذي لروتانا”.

وارتدت إليسا فستانا من تصميم إيلي صعب في الحفل الذي أقيم مساء أمس الجمعة وسط تفاعل كبير من الجمهور اللي ردد أغنيات ملكة الإحساس بكل حماس .منذكر أن فعاليات موسم الرياض ممتدة من 1 نوفمبر الجاري وحتى 1 أبريل 2022، وتضم أحدث فنية متنوعة بين حفلات غنائية وعروض مسرحية.

أطلق الفنان الأردني “الأخرس” أغنيته الجديدة بعنوان “لساتني جنبي” ليتصدر التراند عبر مواقع التواصل الإجتماعي و تلامس الأغنية الخمسة مليون مشاهدة بعد ستة أيام على إطلاقها فقط. الأغنية من كلمات و ألحان الأخرس أما الكليب فمن توقيع عمير النُعيمي.

دخلت عارضة الأزياء الأمريكية، باريس هيلتون، القفص الذهبي، في حفل زفاف فخم أقامته في منزل جدها في حي بيل إير في ولاية كاليفورنيا.

وأعلنت هيلتون زواجها من رجل الأعمال كارتر ريوم، من خلال نشر أول صورة لها بفستان الزفاف عبر موقع «إنستجرام»، وعلقت: «اللانهاية تبدأ اليوم». حيث ظهرت بفستان زفاف أبيض من .Oscar de la Rentaوشارك في الحفل بحسب صحيفة «ديل ميل»، عدد من نجوم الصف الأول، من بينهم، إيما روبرتس، وآشلي بنسون، و كيم كارديشيان، نيكول ريتشي، بولا عبدول و غيرن من النجوم.