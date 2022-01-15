نجوى كرم وكاظم الساهر يشعلان مسرح كوكا كولا أرينا ورحيل بوب ساجيت يفجع الجمهور

تصدر مقطع فيديو يظهر لقاء الفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنان العراقي كاظم الساهر في كواليس حفلهما ليل أمس على في دبي على مسرح كوكا كولا أرينا.

بحيث أحيا كل من نجوى وكاظم حفل ضخم تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

كما أثنى المتابعون على إطلالة نجوى كرم اللتي ظهرت مرتديةً فستاناً ناعماً باللون الأبيض، فيما أعرب البعض الآخر عن لباقة كاظم الساهر كالمعتاد بالتعامل مع نجوى وحضورو عالمسرح.

تتحضّر النجمة المصرية يسرا لبدء برنامجها الجديد على قناة mbc1 تحت عنوان “كلام في الحب”، الذي ينطلق في 31 يناير الجاري. و لتروّيج برنامجها الجديد شاركت جمهورها عبر انستغرام جلسة تصويرية ظهرت فيها بفستان أحمر و شعر ريترو بإطلالة خلابة اعتبرت الأجمل في تاريخها مما جعلها تتصدر تراند المنصات لهذا الأسبوع.

بعد ما طرحت الفنانة بلقيس أحدث أغنياتها باللهجة المغربية التى تحمل اسم “صابرة”، ما هي إلا ساعات وتصدرت الترند في المغرب وعدة بلدان عربية.

وتناقش بلقيس من خلال الكليب أزمة الأمية من خلال تجسيدها لشخصية إحدى بنات قرى جبال الأطلس بالمغرب. “صابرة “من الحان مروان أصيل وكلمات يونس آدم وتوزيع أمين رحمون، أما الكليب فمن توقيع المخرج عبد الرفيع عبديوي.

أثار الإعلامي المصري مفيد فوزي الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما هاجم الفنان عمرو دياب، موجها انتقادات لصوته، واتهمه بعدم ‏المشاركة في أي فعاليات قومية تتعلق ببلاده.‏

وقال فوزي في برنامج “كلام الناس”، إن عمرو دياب “من الممكن أن يظهر مع فتاة جميلة، وحضوره اجتماعي فقط، لكن لا صوت له، ولا أسمعه، ولم يشارك في أي فعالية قومية تتعلق بالبلد”.

وقال “هو عضلات وظريف وحضوره اجتماعي، لكن عضلات فقط، وقدم قبل كده أغاني وطنية، لكن لم تحقق صدى، وهو ليس مثل المطرب، علي الحجار الذي يُعد قيمة”.

وأردف فوزي ساخرا لمقدمة البرنامج أن “الفنان، محمد منير، غنى “فرحة الصعيد”، لكن هل تعتقدي أن عمرو دياب مهتم أساسا بما يحدث في الصعيد إنجازات، إنسي”.

رحل الممثل الكوميدي الأمريكي بوب ساجيت (65 عاماً)، الذي اشتهر بدوره في مسلسل «فول هاوس» التلفزيوني،بعد ما عثر عليه متوفيآ داخل غرفة بفندق «ريتز كارلتون» في أورلاندو بولاية فلوريدا.

وأشارت الشرطة في هذا الإطار إلى «عدم العثور على أي دليل على عمل إجرامي أو تعاطٍ للمخدرات».

واشتهر ساجيت بدور داني تانر في مسلسل «فول هاوس»

الذي استمرّ لثمانية مواسم عُرضت بين عامي 1987 و1995، ثم بثّت «نتفليكس» تكملة له على مدى خمس سنوات (2016-2020).