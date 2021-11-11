نصر الله يصعد وميقاتي للايجابية حدود ومصادر بعبدا: ندور في حلقة مفرغة

لم يعكس كلام الامين العام لحزب الله مرونة في امكانية ايجاد حل لعودة جلسات مجلس الوزراء، وعلى الرغم من تاكيده على عدم الهيمنة على القرار اللبناني الا ان مواقفه ابقت مصير لبنان معلقا على سقف سياسة الحزب وقراءته الخاصة للامور. هو اكد انه وراء عدم اقالة قرداحي وانتقد ميقاتي في مطالبته لقرداحي بتقديم المصلحة الوطنية وسأل هل مصلحة الوطن هي في استجابة كل ما يطلبه الخارج؟

قبل كلام نصر الله كان تردد في أروقة السراي الحكومي عن مخرج يعمل عليه الرئيس ميقاتي لمشكلتي بيطار وقرداحي. لم تشأ مصادر ميقاتي الكشف عن تفاصيل هذا المخرج، هذا ان وجد. فقرداحي لن يستقيل ولن يقال هذا ما اكد عليه نصر الله، اما بيطار فاذا لم يتمكن الحزب من اقالته الا انه لن يسمح له بان يكمل عمله وعدد الدعاوى ضده المستمرة خير دليل. ولا ننسى معركة البيانات والتغريدات بين عين التينة وقصر بعبدا واتخاذ الموضوع القضائي بعدا طائفيا. وهذا ما دفع مصادر في القصر الجمهوري الى التأكيد بأن المساعي لا تزال تدور في حلقة مفرغة وأن لا مخرجا جاهزا بعد لمشكلتي بيطار وقرداحي. وفيما علم أن ميقاتي سيكون كثير الحركة في الايام المقبلة عربيا ودوليا، لفت موقفه من طرابلس بحيث تحدث عن حدود للايجابية التي يتعاطى بها مع التحديات وقال صحيح أنني أعطي الحوار مداه الأقصى لكن الصحيح أيضا أن أن التحاور يقف عند حدود قناعات وطنية وشخصية لا أحيد عنها أبدا وأبرزها استقلالية القضاء ومن خلاله حماية الدستور والمؤسسات وصون انتماء لبنان العربي والحفاظ على علاقات الأخوة مع الاشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية.

وهو الكلام نفسه الذي كان أعلنه فور عودته من مؤتمر غلاسكو ولم يلق تجاوبا من أي من المعطلين لجلسات حكومته.