الخميس 10 ذو القعدة 1443 ﻫ - 9 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نعم الله موجود! يقول العلماء الغربيون

26 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 4 - فبراير - 2022 6:13 مساءً
A A A
طباعة المقال

كما اثارت رواية “The Da Vinci code” زوبعة حين صدورها عام ٢٠٠٣ ولفتت انظار العالم بسبب ما تحمله من مفاجأة وشيفرات تتعلق بالكتاب المقدس، كذلك تضج فرنسا اليوم بكتاب “الله العلم البراهين” للكاتبين:
‏Michel Yves Bolloré و Olivier Bonnassies
والذي يسجل رقما قياسيا في المبيعات.

يتضمن الكتاب الذي استغرقت كتابته ٣ سنوات متواصلة بمشاركة كبار العلماء والفلاسفة، تأكيد وجود الله في خلق الكون.
الكاتبان يأتيان من خلفية علمية، فبوللوري مهندس في مجال المعلوماتية، وبوناسيس هو خريج معهد politechnique، وهو كان ملحدا في السابق.

يقول الكاتبان “إنّ للكون بداية محددة تماما وان كانت له بداية فهذا يعني وجود سبب لهذه البداية.

جريدة “لوفيغارو” الفرنسية كتبت بدورها، “اخيرا العلم الفيزيائي الفلكي يتوصل الى البرهنة على وجود الله، إنه الكتاب الذي يوضح لنا كيف خلق الله الكون، لأوّل مرة عن طريق انفجار بيغ بانغ”.

ثمة تغييرات جرت في العالم، ففي بداية القرن العشرين كان الايمان يعتبر خرافة مضادة للعلم والعقل في الغرب، اما اليوم، فانعكست الامور واصبح الايمان اكثر انتشارا.

ثمة ترابط ذكي في الكتاب يجعل القارىء يقتنع بالمضمون ويبني عليه وكما يقول في مقدمة الكتاب روبيرت ويسلون: “على الرغم من ان الاطروحة القائلة بوجود روح ذكية او عقل يقف خلف خلق العالم، لا تبدو كاملة، الا انه لا يمكن الا الاعتراف بتماسكها ومنطقها العلمي”.

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصيدليات
    أحد الجناة في الجريمة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق في قبضة الأمن
    أصحاب المولدات
    هل يكون هذا الحلّ للاستغناء عن المولّدات؟
    الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان
    تهديد جديد.. جنرال إسرائيلي يتحدث عن “مزبلة حزب الله – إيران الفاشلة”!!