نعم الله موجود! يقول العلماء الغربيون

كما اثارت رواية “The Da Vinci code” زوبعة حين صدورها عام ٢٠٠٣ ولفتت انظار العالم بسبب ما تحمله من مفاجأة وشيفرات تتعلق بالكتاب المقدس، كذلك تضج فرنسا اليوم بكتاب “الله العلم البراهين” للكاتبين:

‏Michel Yves Bolloré و Olivier Bonnassies

والذي يسجل رقما قياسيا في المبيعات.

يتضمن الكتاب الذي استغرقت كتابته ٣ سنوات متواصلة بمشاركة كبار العلماء والفلاسفة، تأكيد وجود الله في خلق الكون.

الكاتبان يأتيان من خلفية علمية، فبوللوري مهندس في مجال المعلوماتية، وبوناسيس هو خريج معهد politechnique، وهو كان ملحدا في السابق.

يقول الكاتبان “إنّ للكون بداية محددة تماما وان كانت له بداية فهذا يعني وجود سبب لهذه البداية.

جريدة “لوفيغارو” الفرنسية كتبت بدورها، “اخيرا العلم الفيزيائي الفلكي يتوصل الى البرهنة على وجود الله، إنه الكتاب الذي يوضح لنا كيف خلق الله الكون، لأوّل مرة عن طريق انفجار بيغ بانغ”.

ثمة تغييرات جرت في العالم، ففي بداية القرن العشرين كان الايمان يعتبر خرافة مضادة للعلم والعقل في الغرب، اما اليوم، فانعكست الامور واصبح الايمان اكثر انتشارا.

ثمة ترابط ذكي في الكتاب يجعل القارىء يقتنع بالمضمون ويبني عليه وكما يقول في مقدمة الكتاب روبيرت ويسلون: “على الرغم من ان الاطروحة القائلة بوجود روح ذكية او عقل يقف خلف خلق العالم، لا تبدو كاملة، الا انه لا يمكن الا الاعتراف بتماسكها ومنطقها العلمي”.