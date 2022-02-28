نقابة أصحاب المحطات: إلغاء خدمة الVISA CARD

لا يكفي المواطن اللبناني ما يمرّ به من أزمات، وكأنه لم يكن يَنقُصُهُ سوى المزيد من التخبط الإقتصادي والمعيشي، اذ لم يكد يتنفس الصعداء بعد من حرب الاسعار التي شنّها ضُدَّه التجار، حتى بات يستعدّ لخوضِ معركةِ غلاءٍ جديدة، وهذه المرة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

للإضاءة على هذا الموضوع، انضم الينا رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي.

أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لصوت بيروت إنترناشونال أن سببَ إلغاء خدمة الـ visa card هو بشكل أساسي الخسائر الكثيرة التي تسبِّبُها بالنسبة للمحطات التي لا تستطيع سحبَ اموالها من البنوك فتُضطرّ لتسديد ثمن المحروقات نقدًا. وتمنّى البراكس من جميع الشركات التزام الغاء هذه الخدمة حيث لا قدرة للاكثرية على ذلك.

وكانت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان اعتبرت في بيان انه دائما ما تدفع المحطات ضريبة ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، مشيرة الى انه في الآونة الاخيرة تمنّعت بعض شركات المحروقات عن التسليم، وفيما لبعض الاخر يسلّم المحروقات بكميات قليلة جدا لا تكفي احتياجات السوق اللبناني. وتمنّت النقابة من وزير الطاقة التجاوبَ مع طلبات النقابة وتأمين مادة المازوت، لا سيما في مصافي النفط، الأمر الذي يساهم في حلحلة الازمة ويمنع شركات النفط من احتكار هذه المادة.