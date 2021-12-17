نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة تدعو الى عدم التأجير

محاولاتٌ ينفذها بعض أصحاب الشركات العقارية، منها دخولـُهم عُنوة إلى بعض الشِقق المستأجَرة أو الاعتداء بالضرب على ساكنيها، وتهديداتٌ جديدة يقومون بها في مواجهة المستأجرين القدامى والمترافقة مع التهويل ببدء نفاذ القانون الأسود التهجيري، مستفيدين من الأوضاع الاقتصادية والمالية الخانقة التي يمر بها أكثر من نصف الشعب اللبناني.

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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اليوم، القانون المتعلق باتفاقية القرض الموقع مع البنك الدولي للانشاء والتعمير، بعد اقراره في مجلس النواب، لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد- 19 والازمة الاقتصادية في لبنان،

والهادف الى توفير التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر والمهمشين والمتضررين من الازمة الاقتصادية وأزمة وباء كورونا، وتقديم استجابة فورية وفعالة لمواجهة الطوارئ او الازمات في حال حدوثها.