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نكاية بالتجار، المنازل في لبنان أصبحت مصانع صغيرة… وفّروا أموالكم وأنتجوا

24 - نوفمبر - 2021
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من بعد الأزمة، لم يعد للبناني سوى أن يتكل على نفسهِ. الكثير من المنتجات التي تعودنا على شرائها يمكن أن نعدها في المنازل نكايةً بالكثير من التجار، التقرير هو عن نموذج لو تمّ تعميمهُ سيوفرّ اللبنانيون على جيبتهم الكثير، كما على صحتهم. فما هي المنتجات التي يمكن تصنيعها في المنازل؟

للتصنيع المنزليّ فوائد في التوفير الماديّ كما في التوفير على الفاتورة الإستشفائية لما للمنتجات المصنّعة في المصانع من أضرار.

إرتفاع سعر الدولار أدى إلى إنخفاض العنجهية اللبنانية في الصرف، و إرتفاع في نسبة الإبداع والعمل.

إذا كان بعض التجار محتكرين و طماعين إتجهوا حينها إلى المنازل و صنّعوا بحب و بركة… ويبقى الحب صنع في لبنان.

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