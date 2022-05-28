نور الغندور وسيف نبيل يجتمعان في مسلسل «كواليس»

صرحت شركة “Eagle Films”، للمنتج اللبناني جمال سنان، عن اسم الفنانة التي ستظهر في دور البطولة النسائية لمسلسل “كواليس”، الذي يخوض من خلاله المطرب العراقي سيف نبيل أولى تجاربه في الدراما.

ووقع الاختيار على الممثلة نور الغندور، لتكون بطلة للمسلسل إلى جانب الفنان سيف نبيل.

ولم يفصح منتجو العمل عن تفاصيل الشخصيتين اللتين سيؤديهما نبيل والغندور، إلا أنهم وصفوا دور نور في العمل بأنه واحد من الأدوار الصعبة المليئة بالتحديات، وأنهم يضعون رهانهم بشكل كامل على موهبتها التمثيلية وإمكانياتها الكبيرة، وقدرتها على تجسيد الشخصيات المركبة والمعقدة، وأن الشخصية التي ستقدمها نور في العمل ستظهرها بشكل وأداء جديدين ومختلفين عن كل ما قدمته سابقاً، عبر مسيرتها الفنية.

وسبق أن أعلن الفنان العراقي، سيف نبيل، عن سعادته الكبيرة بدخول عالم التمثيل، مبيناً أنه سيقدم من خلال مسلسل “كواليس” عملاً درامياً اجتماعياً، يجمع بالتراجيديا والأكشن بنفس الوقت، ومتمنياً أن تنال تجربته إعجاب الجمهور.