هبة تجتاح لبنان

يستقبل اللبنانيون “العاصفة هبة” حاملة معها أسبوعا جليديا حافلا بالمتساقطات المائية والثلجية فضلا عن رياح عاتية ودرجات حرارة متدنية، إذ سيجدد المنخفض الايسلندي نشاطه ويصل إلى ذروته يومي الأربعاء والخميس لينحسر نسبيًا يومي الجمعة والسبت. هذه العاصفة هي الأولى من

نوعها هذا العام وقد تكون الأقسى أيضاً مع رياح تتجاوز الـ٩٥ كيلومترا في الساعة وثلوج تلامس الـ٦٠٠ متر.

فما هي التحذيرات؟ وماذا عن التدابير الواجب اتخاذها؟

في بلدٍ يفتقد لأدنى مقومات الحياة اليومية، وفي ظل عاصفة ثلجية كهذه، لا يسعنا سوى القول فليكن الله بعون لبنان واللبنانيين.