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هبة مالية من مؤسسة نوح الى مستشفى الوردية

15 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2021 7:57 مساءً
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في إطار المساعدات التي شملت سابقًا مستشفيي الجعيتاوي والكرنتينا، قدّمت مؤسسة نوح برئاسة السيدة حسنة الحريري ورعاية الشيخ بهاء الحريري، هبة مالية بلغت ستين الف دولار اميركي للمساعدة في ترميم احد الطوابق المدمّرة جراء تفجير الرابع من آب، في مستشفى راهبات الوردية بمنطقة الجميزة.

وسلّم الهبة المدير التنفيذي لمؤسسة نوح نقولا سابا، الى مديرة المستشفى الأخت نيكولا العقيقي، التي شكرت المؤسسة على هذه الهبة الكريمة.

وتأتي هذه المساعدة في اطار حرص مؤسسة نوح على تضميد جروح المتضررين من تفجير مرفأ بيروت وستليها خطوات اخرى في الاسابيع المقبلة.

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