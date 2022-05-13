هجوم قوات الإحتلال على موكب أبو عاقلة

شنّ الجيش الإسرائيلي اليوم هجوماً عنيفاً على موكب تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال خروجه من المستشفى الفرنسي.

واشترطت قوات الاحتلال نقل جثمان شيرين عبر سيارة وقامت بنزع العلم الفلسطيني عنها ومنعت الفلسطينيين من اللحاق بجثمان الشهيدة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي مارس التضييق على ترتيبات جنازة أبو عاقلة، وبينما ظهرت للعلن شهادات جديدة حول الجريمة دخلت واشنطن على الخط وعبرت عن موقف جديد.

وأصيبت أبو عاقلة برصاصة في رأسها الأربعاء خلال تغطيتها لاجتياح الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ أكثر من 50 عاما. وكانت ترتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص كتب عليها كلمة “صحافة”.

وأثار إعلان مقتلها استياء شديدا في الأراضي الفلسطينية والعالم العربي، حيث تُتابع تقاريرها منذ أكثر من عقدين، وكذلك في أوروبا والولايات المتحدة.