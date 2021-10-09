هذه نهاية "صالون زهرة".. ونجم بوليوودي وراء القضبان

شوقت نادين نسيب نجيم جمهورها بالتزامن مع عرض آخر حلقة من مسلسل صالون زهرة، بسؤال وخبر سار:” الليلة آخر حلقة من صالون زهرة.. ليش يوسف مع زهرة؟.. شو عم بصير مش عم اتذكر الليلة الليلة.. يا ويلي شو بده يصير بس الخبرية الاحلى انه رح يرجع ينعرض المسلسل على التلفزيون، ابتداء من 10 أکتوبر”.

نهاية المسلسل جاءت سعيدة كما أرادها الجمهور و تصدرت الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهت بزواج (زهرة) و (أنس)، حيث أقيم حفل زفافهما في الحي الذي شهد على كل أحداث العمل من حلقته الأولى بسيناريو صاغته نادين جابر وترجمه المخرج جو بوعيد.

في حلقة نقاش نظمت في الهواء الطلق، على مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 يوم الثلاثاء الفائت ناقشت ممثلة بوليوود آيشواريا راي والممثلة الأمريكية أجا نعومي كينغ، مكافحة أنواع مختلفة من التحرش، يتعرض لها كل من النساء والمهمشين في جميع أنحاء العالم.كما ظهرت النجمتان المصرية منى زكي، والسعودية أسيل عمران، بإطلالة خاصة. هذا إضافةً لإطلالات النجمات المميزة اللي خطفت الأنظار و حضورن الساحر اللي نال إعجاب الجمهور و ضجت به مواقع التواصل الإجتماعي.

بعد ترقب و انتظار قرب موعد إفتتاح متحف مدام توسو دبي اللذي سيفتح أبوابه للزوار في 14 أكتوبر الحالي.

وسيستقبل المتحف الزوار طوال أيام الأسبوع في أجواء ساحرة تحاكي أضواء الشهرة والفن وسط موقع مذهل بجوار عين دبي، من قلب جزيرة “بلوواترز”.

وسيضم متحف الشمع العديد من المشاهير من مختلف المجالات السياسية والفنية والرياضية، وسبق أن اجتمع عدد من النجوم العرب في رؤية تماثيلهم الشمعية والتقطوا الصور معها.

فاز اللبناني كاظم فياض بجائزة أفضل “أول عمل سينمائي” عن فيلم “يوسف” في مهرجان الإسكندرية، وهو أصغر مخرج يفوز بهذه الجائزة.

يوسف هو فيلم روائي طويل و ينتمي الى انواع التشويق السيكولوجيّ. و هو من اخراج كاظم فياض، وانتاج شركة بلو هاوس، كما أنه من كتابة و سيناريو كاظم فياض، حسين حيدر وعلي منصور. بدأ تصوير الفيلم في العام ٢٠١٩، وتزامن انتاجه مع الثورة، الانهيار الاقتصادي، وانفجار الرابع من آب.

أثار اعتقال آريان خان (23 عامًا)، ابن ممثل بوليوود شاروخان، في قضية تتعلق بحيازة مخدرات بشكل غير قانوني صدمة في جميع أنحاء الهند كما أثار خضة على مواقع التواصل الإجتماعي. وقد قضت المحكمة الهندية بحجزه لمدة سبعة أيام لتتجدد منذ يومين مدة الحجز لغاية ١١ أكتوبر و ترفض الكفالة لإطلاق سراحو، في ظل إبتعاد النجم شاروخان عن أي تصريح و محاولة حل الموضوع بهدوء تام و بعيدا عن الأضواء.

للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، يحيي جاستن بيبر حفلاً غنائياً ضخماً وذلك في ديسمبر المقبل ضمن حفل ختام جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا.

ويشارك في الحفل الضخم في الرابع من ديسمبر المقبل جيسون ديرولو وتيستو، أما في الخامس من ديسمبر فيشارك إلى جانب جاستن بيبر، ديفيد غيتا وASAP Rocky.

وبالتزامن مع الإعلان عن حفل جاستن بيبر في جدة، طرح بيبرعمله الجديد Ghost، اللذي حققت أكثر من ثلاثة ملايين و نصف مشاهدة لحد الآن.