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هربت على حصان أبيض

30 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2022 11:24 مساءً
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١٣% من البنات في لبنان تتزوج تحت سن ال ١٨ سنة. معاناة تعيشها البنت في منزل زوجها لتهرب من حياة ذليلة مع اهلها. الفقر البؤس الجهل العنف كلها عوامل تساعد على تقديم الفتاة على مذبح العزاب… نساء صار عمرهم اليوم 25 سنه اخبرونا معاناتهم الطويلة مع زوج عنيف في منزل مجرد من ادنى مقومات الحياة الكريمة. زوجوها بعمر 13 سنه لان الاسرة المكونة من 11 ولد صارت بلا معين بعد وفاة رب العائلة. طفلة انجبت ولدها الاول بعمر ال14 سنة تحت تهديد زوجها بالزواج من امراة اخرى. انجبت عشر اولاد عاشوا في منزل مساحته لا تتسع لاكثر من شخصين. اشتغلت عاملة في البيوت لتعين اسرتها. عاشت الخوف والحرمان. هذا هو نصيبها وفرضت هذا النصيب على بناتها فعشن الدوامة نفسها ولا مهرب من قدر هؤلاء النساء في مجتمع ذكوري تسوده عقلية متحجرة جاهلة تزيد المجتمع جهلا وفسادا. جريمة مكتملة، اغتصاب بحق الطفوله تترك آثار سلبية في النفوس، في الاجساد وفي المجتمع.

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