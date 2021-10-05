هلع الفيسبوك: اختراق ام عطل تقني؟

موجة من الهلع والإرباك تسببت بها مواقع فيسبوك، إنستجرام وواتساب لمستخدميها، بعد إنقطاع دام قرابة ست ساعات عن الإتصال بشبكة الانترنت ليل الإثنين. موقع فيسبوك أوضح أن السببَ الرئيسي لتوقف الخدمة هو تعديل خاطئ في الإعدادات، فيما اكتفى مارك زوكربيرج المؤسسس والمدير التنفيذي للشركة بالإعتذار في بيان من أولئك الذين تأثروا في جميع أنحاء العالم فهم يعتمدون علينا للبقاء على اتّصال ببعضهم البعض”. ليرد عليه المتابعون ببعض التعليقات الساخرة معزين مارك بخسارته المالية المقدرة بأكثر من ستة مليارات دولار.

هذا الإنقطاع تسبب بموجات نزوح و تدفق على تطبيقات منافسة بهدف البحث عن بديل مثل تلجرام تويتر الذي غرد على موقع التواصل الاجتماعي بكلمات بسيطة اقتصرت على “أهلا بالعالم أجمع حرفيا” كانت كفيلة بإطلاق موجة من السخرية والتعليقات على الإنترنت.

خلال ساعات قليلة من التعثّر الالكتروني، تعددت اوجه الخوف عند مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثبت مرة جديدة سيطرة هذا العالم الإفتراضي على حياتنا اليومية.