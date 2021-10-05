الأربعاء 28 صفر 1443 ﻫ - 6 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هلع الفيسبوك: اختراق ام عطل تقني؟

منذ ساعتين
A A A
طباعة المقال

موجة من الهلع والإرباك تسببت بها مواقع فيسبوك، إنستجرام وواتساب لمستخدميها، بعد إنقطاع دام قرابة ست ساعات عن الإتصال بشبكة الانترنت ليل الإثنين. موقع فيسبوك أوضح أن السببَ الرئيسي لتوقف الخدمة هو تعديل خاطئ في الإعدادات، فيما اكتفى مارك زوكربيرج المؤسسس والمدير التنفيذي للشركة بالإعتذار في بيان من أولئك الذين تأثروا في جميع أنحاء العالم فهم يعتمدون علينا للبقاء على اتّصال ببعضهم البعض”. ليرد عليه المتابعون ببعض التعليقات الساخرة معزين مارك بخسارته المالية المقدرة بأكثر من ستة مليارات دولار.

هذا الإنقطاع تسبب بموجات نزوح و تدفق على تطبيقات منافسة بهدف البحث عن بديل مثل تلجرام تويتر الذي غرد على موقع التواصل الاجتماعي بكلمات بسيطة اقتصرت على “أهلا بالعالم أجمع حرفيا” كانت كفيلة بإطلاق موجة من السخرية والتعليقات على الإنترنت.

خلال ساعات قليلة من التعثّر الالكتروني، تعددت اوجه الخوف عند مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثبت مرة جديدة سيطرة هذا العالم الإفتراضي على حياتنا اليومية.

    المزيد من فيديو

    3:52
    أول “ترقيعة” حكومية: “السيرفيس” المدعوم
    2:29
    القضاء اللبناني يسلم نظام الأسد معتقلين معارضين
    3:39
    التشكيلات الدبلوماسية بانتظار باسيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وثائق “باندورا” تكشف فساد رؤساء ومصرفيين لبنانيين.. على رأسهم ميقاتي ودياب!
    الملياردير المؤسس لشركة تسلا إيلون ماسك
    هل تعلم كم ارتفعت ثروة “إيلون ماسك” خلال عطل فيسبوك؟!
    أول ظهور لها بعد الانفصال عن أغنى رجل في العالم.. غرايمز على الرصيف!