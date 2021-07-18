هل أصبح قدر الخروف أعلى من قدر المواطن؟

تتفاقم الأزمة الاقتصادية ساعة بعد ساعة، ومع قدوم عيد الأضحى المبارك تتجلى الأزمة أكثر فأكثر. نسبة الأضاحي هذا العام انخفضت بشكل كبير جداً. كثير من الناس تخلوا عن اداء هذه الشعيرة بسبب ضيق الأحوال المادية والقلة التي ستضحي هذا العيد تخلت عن الانفراد بالاضحية، فاصبح عدد من الاشخاص يتشاركون بشراء عجل عوضاً عن الخروف.

صاحب مزرعة قال لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فرّان “سعر كيلو الغنم بين 80 و90 الف ليرة، اما العجل فالكيلو منه بستين الف ليرة” مضيفاً “انخفض البيع 80 في المئة عن الاعياد الماضية، وما يساعد السوق وجود المغتربين، والزبائن يلجأون الى شراء العجل للتوفير، حيث يتشارك 6 الى 7 اشخاص بشرائه والتضحية به” مشيرا الى ان “خسارتي كبيرة هذا العام، والعلف سعره مرتفع يصل الى 7 ملايين ليرة ووزارة الزراعة لا تدعمنا”.

سعر غال وقدر عال لهذه الخراف في حين قدر المواطن اللبناني ينخفض يوماً بعد يوم، فيا ترى من هي السلطة التي انتخبتها هذه الخراف لتنعم بهذا الامان؟