هل أصبح لبنان مرتعاً لتبييض الأموال؟

عززت الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية ظاهرة تبييض الاموال، انفلاش للعملة الخضراء في السوق الموازي، يطرح علامات استفهام عدة، ومسألة تبييض الأموال اساسية لا تلاعب فيها لدى النظام المالي العالمي، فماذا يقول خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي لمراسلة”صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل عن هذه الظاهرة؟

“يجب أخذ مسألة تبييض الاموال بعين الاعتبار” بحسب ما أكده فيحلي، مضيفا” أمن اسرائيل مهم لدى اميركا سواء لدى الجمهوريين أو الديمقراطيين، وقد لاحظنا في الفترة الاخيرة ان امن اسرائيل مهم لاوروبا، وبالنسبة لاسرائيل اكثر ما يشكل خطراً عليها هو حزب الله في لبنان، من هنا التشديد على محاربة حزب الله والبنية التحتية المادية له” لافتا إلى انه “هناك ازمة حاليا في الكونغرس حيث يتم الفصل بين المؤيدين والمعارضين لترامب، وبايدن يريد الدخول في مفاوضات مع ايران في المقابل يشدد الخناق على حزب الله في لبنان كي تشعر اسرائيل بالراحة اضافة الى دعمهما، من هنا شد الحصار ومكافحة تبييض الاموال لعدم استفادة حزب الله من ذلك” ولفت فحيلي الى ان “حزب الله والمبييضين يستعينون بوجوه غير معروفة لتبييض الاموال، كما حال الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في مؤسسة القرض الحسن المدرجة على لائحة العقوبات منذ العام ٢٠٠٧”.

ودعا فحيلي المصارف الى الانتباه لجهة قانون تبييض الاموال، معتبرا ان وتيرة مكافحة تهريب الاموال سترفع لاسيما فيما يتعلق باستهداف حزب الله، كون اميركا تريد اعطاء ذلك كجائزة طردية للجمهوريين المتطرفين لاخذ دعمهم في مفاوضات ايران.

التزام لبنان بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة آفة تبييض الاموال على المحك، وقد نشهد في الايام المقبلة موجة من الاسماء المتهمة بالتورط بهذا الجرم.