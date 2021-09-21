هل أطاح تراجع سعر صرف الدولار باقتراح رفع سعر صرف السحوبات المصرفية؟

من كان يدّخر دولاراتِه العالقة في البنوك ويستمهل سحبَها على سعر صرف الـ3900 ليرة خلال الشهرين الماضيين، على أمل تعديل التعميم 151 اواخر الشهر الحالي ورفع دولار المصارف الى 6000 او 8000 ليرة، قد هدر وقته وفوّت فرصة سحب السقوف المحددة له شهريا، لان التعميم 151 سيتم على الارجح تمديدُ العمل به من دون تعديل، بعد ان أدى تأليف الحكومة الى تراجع سعر صرف الدولار من 20 الف ليرة الى حوالي 14 الفا، وخفتت الاصوات النيابية المطالبة بتعديل سعر صرف السحوبات المصرفية لحماية مدّخرات المودعين.

فمصرف لبنان الذي أبدى نوعا من الايجابية قبل تشكيل الحكومة، لناحية استعداده البحث في امكانية تعديل دولار المصارف، اوضحت مصادره لصوت بيروت انترناشونال، أن لا قرارَ لغاية اليوم، بتعديل التعميم، شارحة انه وفقا دراسة اعدّها البنك المركزي حول تداعيات رفع سعر صرف السحوبات المصرفية، على حجم الكتلة النقدية بالليرة، تبينّ ان زيادة سعر الصرف سيؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم وسيزيد الطلب على الدولار في السوق مما سيؤدي الى عودة ارتفعه مجددا، وبالتالي تراجع القدرة الشرائية للمواطن.

واوضحت مصادر المركزي ان اقتراح تعديل سعر صرف السحوبات المصرفية الى 6000 ليرة عندما كان سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازي يبلغ 20 الف ليرة، كان سيؤدي الى انخفاض نسبة الهيركات التي يتعرّض لها المودعون من حوالى 85% الى 65%، ولكن مع تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي الى حوالي 14 الف ليرة، انتفت الحاجة الى تعديل سعر السحب، لأنّ نسبة الهيركات المستهدفة برفع السعر الى 6 آلاف ليرة، تتحقق تلقائيا مع تراجع سعر الدولار في السوق الموازي.

إلا ان مصادرَ مصرفية أكدت في المقابل لصوت بيروت انترناشونال ان تعديل سعر صرف السحوبات المصرفية، قرارٌ سياسي وليس مصرفيا.