هل أميركا حليفة حزب الله في لبنان؟

يمر لبنان في واحدة من اكبر ازماته العربية منذ نشأته لكن المستغرب في الازمة اللبنانية الخليجة هو نهج التصعيد من قبل محور الممانعة المتمثل بحزب الله وحلفائه مستفيدا على ما يبدو من حرص دولي على عدم هز الاستقرار في لبنان وانهاء وجود الدولة فيه. فما سر الدعم المعنوي لحكومة ميقاتي التي تمثل سيطرة حزب الله وايران على لبنان؟

يعلم الرئيس نجيب ميقاتي ان كل دول العالم ومعها صندوق النقد الدولي لا يمكن ان تعيد لبنان الى سكة الحياة فهل سيبقى متمسكا بحكومة لا تجتمع؟

تشير مصادر صوت بيروت انترناشونال الى ان الاشهر المقبلة ستكون حاسمة خصوصا مع اقتراب موعد المفاوضات الايرانية الاميركية فهل يصمد لبنان حتى تلك اللحظة لمعرفة مصيره؟