هل اكتملت دولة حزب الله داخل الاراضي اللبنانية؟

كثر الحديث في الايام الاخيرة عن دويلة داخل الدولة في لبنان و المقصود طبعا دويلة حزب الله داخل الجمهورية اللبنانية فهل هذا حقيقي او تحول حزب الله الى دولة كاملة داخل الحدود اللبنانية مع نفوذ اقليمي

البداية من المناطق و الاراضي التي يسيطر عليها حزب الله من الضاحية الجنوبية الى البقاع و الجنوب و حتى العاصمة بيروت حيث تخضع مساحات كبيرة منها لسيطرة الحزب معنويا و فعليا خصوصا مع الازمة الاخيرة و الانهيار المالي الذي ضرب حتى القطاعات العسكرية اللبنانية

ثانيا القطاع الصحي لدى حزب الله عدة مستشفيات حديثة تعتبر من الافضل في لبنان حاليا و تقدم الخدمات الصحية للبيئة الحاضنة و هي تمثل وزارة الصحة للبيئة الحاضنة مما يعطيها استقلاليه صحية عن الدولة اللبنانية

ثالثا القطاع المصرفي لدى حزب الله الذي يعاني من عقوبات مالية امريكية مؤسسة القرض الحسن التي تمثل المصرف المركزي للحزب و تقوم المؤسسة بالاعمال المصرفية و تقرض اللبنانيين الاموال مقابل رهن للذهب مما أعطى الحزب مخزونا من الذهب لا علم للدولة اللبنانية فيه

رابعا القطاع التربوي يمتلك الحزب سلسلة من المؤسسات التعلمية على مختلف الاراضي اللبنانية و هي ضخمة لدرجة انها تعطي الحزب استقلالية عن وزارة التربية اللبنانية و تعتمد اسلوب ادارة الطاقات و الادمغة التي تخرج في بعض الاحيان مهندسين و تقنيين يخدمون الحزب في المجالات العسكرية

خامسا رياضيا يمتلك حزب الله نادي العهد لكرة القدم الذي تمكن من احراز لقب كاس الاتحاد الاسيوي مما اعطى الحزب انتصارا حتى على الصعيد الرياضي على مساحة القارة الاسيوية

ما كان ينقص الحزب هو قطاع المحروقات لكن مع الازمة الاخيرة في السوق اللبنانية دخل من عنوان كسر الحصار الى السوق و بالتالي لم يعد ينقص الحزب سوى اعلان دولة كاملة المقومات الاساسية و لن يعلنها لان الوضع الحالي و استسلام السياديين اللبنانيين للامر الواقع تعتبر المثال الافضل لدولة حزب الله على الحوض المتوسط.