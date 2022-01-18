هل تجر ميليشيا حزب الله لبنان إلى صراع عسكري مع دول الخليج؟

بعد تزايد الاعتداءات الارهابية التي تشنها الميليشيات الحوثية على الامارات والسعودية، وبعد تأكيد قوات التحالف على امتلاكها أدلة دامغة تثبت تورط ميلشيا حزب الله في الحرب على دول الخليج، زاد تخوف اللبنانيين من أن يجر حزب الله لبنان مجددا الى صراع جديد، خصوصا بعد أن تسبب له بأكبر أزمة ديبلوماسية في تاريخ الجمهورية مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي… فهل بتنا أمام تطورات في الازمة اللبنانية الخليجية، قد تمتد عسكريا؟

ما انعكاسات هذا التوتر على مفاوضات فيينا؟

ايران تلعب ورقة الارهاب اذا على طاولة فيينا، ولحزب الله حصة وفيرة من الاعتداءات… لكن التعويل يبقى دائما على حكمة قيادة التحالف العربي، لتجنيب الشعب اللبناني مزيدا من الويلات، التي أغرقه فيها حزب الله…