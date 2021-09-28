هل تصبح فواتير المولدات الخاصة بالدولار؟

أوضح المدير العام لادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية ان لا علاقة لادارة المناقصات بصفقات الفيول المستورد من العراق. ونظرا لما رافق هذه الصفقات، من أخبار عن سمسمرات وعمولات، أكد العلية ان الادارة ليست على عِلم بها من خارج ما نشر في وسائل الاعلام.

بعدما كانت مشكلة اصحاب المولدات الخاصة عدم توفر مادة المازوت، أصبحت اليوم معاناتهم تتمثل بتأمين الدولارات لشراء المازوت الذي حددت وزارة الطاقة سعره بالدولار في حين يتخوف المواطنون من التسعيرة الجديدة للمولدات آخر الشهر والتي لم يعرف بعد إن كانت ستسعر بالدولار ايضا.للاضاءة على هذا الموضوع ينضم الينا نقيب اصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة.