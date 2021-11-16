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هل تنخفض أسعار المستلزمات الطبية؟

16 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 4 - فبراير - 2022 10:33 مساءً
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أشار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام إثر زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ان عدم استقرار سعر صرف الدولار، هو مصرفي نقدي بامتياز، ويتأثر أيضا بشكل كامل بالعوامل السياسية السلبية التي تخلق خوفا وهلعا في السوق، وبالتالي تؤثر على سعر الصرف.

واوضح سلام أن انخفاض سعر الدولار أو استقراره لا يكون إلا نتيجة عمل اقتصادي جبار، ونتيجة نجاح مفاوضات صندوق النقد، والحركة الاقتصادية الرائجة في قلب البلد.

وقال ان الحكومة تعوّل على بعض عناصر النجاح بالاتفاق مع صندوق النقد، وضخ بعض السيولة في البلد نتيجة اتفاقات دولية أو داخلية، وهذا من الممكن أن يحسّنَ سعرَ الصرف، إلا ان الامر يبقى مبنيا على المعطيات الاقتصادية التي تساعده، معتبرا ان أي عمل سياسي سلبي سيؤثر على الوضع المالي والاقتصادي، وسيخلق خوفا وهلعا في السوق، وبالتالي سيؤثر على سعر الصرف.

أطلقت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبّية، مدونة السلوك ومحاربة الأرباح غير المشروعة في القطاع الصحي ومنع استغلال المريض، بهدف وضع حدّ للنزيف والوضع الصعب الذي يعاني منه قطاع الصحّة والاستشفاء عامةً، واستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبّية خاصةً.

للاستيضاح اكثر حول هذا الموضوع انضمت الينا رئيسة نقابة الاجهزة والمستلزمات الطبية سلمى عاصي.

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