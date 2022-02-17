هل تنعكس برودة الترشيحات على حماسة الشعب للتغيير؟

بحرٌ من الازماتِ يُغرِقُ المواطنين اللبنانيين يوميًا، والسلطة محصنة بسترةِ نجاةٍ تحاولُ الصمود على ظهرِ شعبٍ أًثقلَ كاهِلَهُ الجوعُ والفقرُ.

فأولويات الاحزاب السياسية اليوم هي البحث عن سبلٍ لحصدِ عددٍ أكبر من الاصوات للفوزِ بالانتخابات، في المقابل ان اولويات المواطن هي تأمين لقمة عيشه وفاتورة الكهرباء، بعدما بُح صوتُهُ بالمطالبةِ بحياةٍ كريمة

الى الشارع توجهنا، لنرى ان كان هذا الشعب المتعب من الازمات مستعدًا للادلاء بصوته في الخامس عشر من ايار المقبل.

الماكيناتُ الانتخابية للاحزاب مشغولة بالبحث عن وسائلَ جديدة لجذبِ الاصوات بعدما فشلت الاساليب التقليدية ولكنَ السؤال هل فعلا هذه الاحزاب مستعدة لهذا الاستحقاق؟

وعن العدد الرسمي للمرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم في وزارة الداخلية يؤكد شمس الدين ان العددَ لا يتخطى أصابع اليد.

اذا بين شعبٍ يتعطشُ الى تغييرِ الطبقة السياسية الفاسدة لينعمَ بمستقبلٍ أفضل ومنظومةٍ تهوى افقارَ مواطنيها وسلبَهم كل شي

فان صندوقَ الاقتراعِ والتصويت الصائب سيكونان الوسيلة الوحيدة لانتزاع سترةِ نجاةِ السلطة واغراقِ اركان هذه المنظومة ببحر فسادهم.