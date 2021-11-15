هل توازي تعرفة الكهرباء الجديدة تعرفة المولّدات؟

علمت صوت بيروت انترناشونال ان السعودية أوقفت ايضا عمليات الشحن الترانزيت التي تتم من لبنان، عبر مرافئها، الى دول اخرى. اي ان البضائع اللبنانية التي يتم تصديرها عن طريق السعودية الى دول اخرى، قد تم حظرُها ايضا.

وقد علق عددٌ كبير من الحاويات التي تحوي بضائع لبنانية كانت مصدّرة الى دول اخرى عن طريق الترانزيت، في السعودية، ليعاد ويُسمح لاحقا ولمرّة واحدة فقط، باعادة تصديرها الى مقصدها، على ان يبدأَ بعدَها، حظرُ الترانزيت عن طريق السعودية للبضائع الواردة من لبنان.

ستبدأ مؤسسة كهرباء لبنان اعتبارا من الشهر المقبل، جباية الفواتير المتأخّرة والمتراكمة عن اشهر سابقة، بحيث سيُطلب من المواطنين دفعُ أكثر من فاتورة، لخفض المتراكمات غير المدفوعة عن العام 2020 ومطلع العام 2021، وصولاً لزيادة التغذية مقابل رفع التعرفة.

فكيف سيتم تحديد وتسعير التعرفة الجديدة؟

تقوم وزارة الطاقة بالتنسيق مع الحكومة بورشة اصلاحية بهدف تأمين القدر الاكبر من التغذية بالتيار الكهربائي ضمن الامكانيات المتاحة، اعلن وزير الطاقة وليد فياض ان التغذية ستزيد في الاشهر القليلة المقبلة الى حوالي 10 ساعات بمساعدة الدول العربية والبنك الدولي.

حيث تم وضع خطة لرفع ساعات التغذية تدريجيا بموازاة زيادة تعرفة الكيلواط، مع بدء وصول الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، بالاضافة الى الفيول العراقي.

وبما ان كلفة الكيلواط في مؤسسة كهرباء لبنان تبلغ حاليا 108 ليرات، هل ستصبح شبيهة بتسعيرة المولّدات الخاصة عند حوالي 6000 ليرة للكيلواط بعد تنفيذ برنامج الاصلاحات المطلوب من البنك الدولي مقابل تمويل استجرار الغاز المصري والكهرباء من الاردن الى لبنان؟

في هذا الاطار، اوضح المدير العام السابق لمؤسسة كهرباء لبنان جورج معوّض لصوت بيروت انترناشونال ان تعديل التعرفة لا يمكن ان يتم بشكل ارتجالي بل فنيّ بحت، انه يحتاج الى دراسة معمّقة، لافتا الى ان كهرباء لبنان استعانت في اواخر التسعينات بمؤسسة كهرباء فرنسا لدراسة تعرفة جديدة لكهرباء لبنان. مشككا في ان يكون في الوزراة او في مؤسسة كهرباء لبنان مهندسون او خبراء على قدر تلك المسؤولية.

وفيما اشارت معلومات لصوت بيروت انترناشونال ان رفع تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان سيحصل تدريجيا وعلى مراحل، وسيراعي الوضع المعيشي للمواطن من خلال الاخذ بالاعتبار حجم استهلاك الطبقة المتوسطة والفقيرة، والتقلبات في سعر برميل النفط عالمياً وفي سعر صرف الليرة مقابل الدولار، من اجل تفادي تكبّد مؤسسة كهرباء لبنان المزيد من الخسائر المالية.

واذا كانت تعرفة مؤسسسة كهرباء لبنان تعود الى العام 1994 عندما كان برميل النفط يبلغ 15 دولارا وعندما كان سعر الصرف يبلغ 1500 ليرة مقابل الدولار، كم من المفترض ان يبلغ سعر الكيلوواط مع وصول برميل النفط الى 85 دولارا وسعر الصرف الى 22 الف ليرة مقابل الدولار؟

يجيب معوّض ان التعرفة يجب ان تأخذ في الاعتبار صغار وكبار المستهلكين، والتعرفات الصناعية وغيرها، واذا تم تحديد سعر الكيلواط على غرار كيلوواط المولدات الخاصة، تكون تعرفة ارتجالية، لان التعرفة العادلة لا يجب ان تقلّ وفقا للتقديرات الاولية عن ما بين 1500 الى 2000 ليرة للكيلواط \ ساعة.