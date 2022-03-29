هل تُفلس المصارف؟ والدولار الطالبي غير منصف!

تداعيات الملف القضائي المصرفي الى مزيد من التعقيد، والتضييق على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يزال مستمرًا، وصولا الى واقع نقدي مقلق.

للحديث عن هذا الموضوع انضم الينا الخبير الاقتصادي باتريك مارديني.

معيشيا، اسعار المحروقات لا تزال تحلق واليوم اصبحت صفيحة البنزين بـ475 الف ليرة وهي مرجحة للارتفاع أكثر فأكثر.

من جهة أخرى، صادق مجلس النواب على القانون الرامي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 و2021. وتعجبت مصادر لصوت بيروت انترناشونال من هكذا قرار يمنع الطلاب الجدد من الالتحاق بالمدارس والجامعات خارج لبنان، ويقتل طموح الكثيرين خصوصا وأن الوضع التعليمي في لبنان على المحك.