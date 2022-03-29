الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل تُفلس المصارف؟ والدولار الطالبي غير منصف!

29 - مارس - 2022
A A A
طباعة المقال

تداعيات الملف القضائي المصرفي الى مزيد من التعقيد، والتضييق على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يزال مستمرًا، وصولا الى واقع نقدي مقلق.

للحديث عن هذا الموضوع انضم الينا الخبير الاقتصادي باتريك مارديني.

معيشيا، اسعار المحروقات لا تزال تحلق واليوم اصبحت صفيحة البنزين بـ475 الف ليرة وهي مرجحة للارتفاع أكثر فأكثر.

من جهة أخرى، صادق مجلس النواب على القانون الرامي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 و2021. وتعجبت مصادر لصوت بيروت انترناشونال من هكذا قرار يمنع الطلاب الجدد من الالتحاق بالمدارس والجامعات خارج لبنان، ويقتل طموح الكثيرين خصوصا وأن الوضع التعليمي في لبنان على المحك.

    المزيد من فيديو

    4:40
    ميقاتي يطلب التضامن من العرب.. مدينته تتفوق على المناطق المنكوبة
    3:01
    حزب الله يحمي العدو الاسرائيلي بمسيرات غير حربية
    3:23
    هل نقول وداعاً لتيك توك؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة