هل حان الوقت لتقليص عدد فروع المصارف؟

سنعرض لكم في هذا التقرير عددَ المصارف في بعضِ الدول مقارنةً بلبنان.

هذا البلد الذي يُعتبرُ من بينِ أصغرِ البلدانِ مساحةً في العالم وبعددِ سكانٍ لا يتخطى الستة ملايين نسمة يحتوي على 62 مصرفًا.

اما في بلدانٍ أخرى فبلغَ عددُها مقارنةً بعددِ السكان كالتالي:

المملكة العربية السعودية والتي يَبلُغ عدد سكانُها أكثر من 34 مليون نسمة

تحتوي على 30 مصرفًا

عَشرةُ مصارف في بريطانيا التي تضم 67 مليون نسمة

أما مصر والتي يبلغ عددُ سكانِها 100 مليون نسمة فتحتوي فقط على 37 مصرفًا

قبرص التي تضم عدد سكان اقل بكثير من لبنان والذي يبلغ مليون ومئتي نسمة تضم 38 مصرفًا

أما عدد فروع المصارف في لبنان فوصل الى 1081 فرعًا لكل 1000 كلم مربع حتى عام 2018 وانخفض في تشرين الثاني من العام نفسه الى 919

أي بنسبة 15 في المئة

ومع اشتداد الازمة المالية والمصرفية والحجز على اموال المودعين هل حان الوقت لاعادة النظر بعدد هذه المصارف، وما هي امكانية دمجِها؟

اذا لبنان بحاجةٍ الى ورشةٍ ماليةٍ لتقليص عدد هذه المصارف او دمجِها.

اما هم المواطن الاول والاخير مهما كان السيناريو هو ان يسترجعَ ودائعَهُ من المصارف







