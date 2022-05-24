الثلاثاء 23 شوال 1443 ﻫ - 24 مايو 2022 |
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هل ستغيّر الطعون نتائج الانتخابات؟

منذ 40 دقيقة
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تتوجه الأنظار إلى المجلس الدستوري خلال الأسابيع المقبلة مع تسجيل الإعتراض على النتائج النهائية للإنتخابات في العديد من الدوائر.

المرشحون الراسبون يحضّرون العدة اللازمة للطعن بالنتائج، علّهم يصبحون نواباً. فما هي الآلية المتبعة للتقدم بالطعن؟

اما الدوائر الانتخابية التي يتوقع ان تشهد طعنًا واحداً أو اكثر فتفوق الخمس دوائر.

فكيف سيتعاطى المجلس الدستوري مع ضغط الاحزاب الذي سيواجهه في بعض الدوائر؟

اذا امتحان كبير ينتظر اعضاء المجلس الدستوري الذين سينظرون في نتائج الانتخابات والطعون المقدمة اليهم. فهل يصبح بعض النواب المنتخبين خارج الندوة البرلمانية؟

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