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هل ستنجو انتخابات نقابة اطباء الاسنان من براثن "البلطجة"؟

8 - يناير - 2022
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ما حصل في انتخابات نقابة اطباء الأسنان في ٢٨ تشرين الثاني لم يحصل في تاريخ النقابة يوما بحسب اطباء ونقابيين.

فالفوضى العارمة التي سيطرت على اجواء العملية الانتخابية بالاضافة الى اخطاء الفرز الالكتروني، نتيجتها كانت تكسير صناديق، بلطجة والغاء للانتخابات.

الفرصة الثانية هي الاحد ٩ كانون الثاني، ولكن باشراف وزارة الصحة التي كلفت لجنة خاصة متابعة العملية الانتخابية ولكن مؤلفة من نفس اعضاء مجلس النقابة الذي اشرفوا على الانتخابات السابقة وفشلوا في حسن ادارتها.

وزارة الصحة في كتابها، وضعت تدابير واجراءات لمنع تكرار ما حصل وابرزها اعتماد الفرز اليدوي.

كان واضحا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الاعلام من قام بتكسير الصناديق، كما ان القيمين وشركة الفرز اقروا بأخطاء الفرز الفاضحة ولكن هل ادى التحقيق الى نتيجة؟

ثمة خوف من عدم المشاركة الكثيفة في اليوم الانتخابي بعد ما حصل في المرة الاخيرة، وحذر ان ما اتخذ من اجراءات لن يطبق على ارض الواقع ولكن اصرار الاطباء على اجرائها يؤكد ان التغيير آت لا محال.

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