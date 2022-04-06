هل سيتجاوز سعر كيلو اللحم الـ400 ألف ليرة في الأيام المقبلة؟

دفعت مخاوف كثيرة من انعكاس الحرب ومعضلة الطاقة العالمية على لبنان، ومن عدم استقرار سعر الدولار، بعض التجار اللبنانيين إلى تخزين المواد الغذائية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات ومن بينها اللحوم. ولكن اليوم السؤال المطروح هل سيكون هناك إنقطاع للّحوم من الأسواق.

للإجابة على هذا السؤال وغيره، ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف نقيب تجارة اللحوم جوزيف الهبر. اهلا بك.

– بداية هل صحيح بأن سعر كيلوغرام اللحم سيصل الى الأربعمئة والخمسمئة الف ليرة، وسيكون هناك إنقطاع للّحوم من الاسواق؟

– هل التلويح بالأزمة مجرد تهويل وضغط من المستوردين الذين كانت لهم ديون مستحقة على مصرف لبنان بالدولار، من أجل الحصول على قسم من أموالهم؟